Heimlicher Transfer-Coup! DSC verpflichtet diese neue Außenangreiferin

Dresden - Am Donnerstag war die Enttäuschung bei den Volleyballerinnen des DSC nach dem Ausscheiden im Halbfinale des DVV-Pokals gegen Allianz MTV Stuttgart riesengroß. Heimlich, still und leise hatten Trainer Alexander Waibl (55) und die Verantwortlichen aber dennoch großen Grund zur Freude.

Pia Timmer (22) ist gebürtige Nordhornerin, spielte bis 2019 beim SCU Emlichheim, bevor sie ans College in die USA ging und dort für die Washington State Cougars spielte. © Screenshot/Instagram/wsucougarvb

Denn dem Klub ist ein geheimgehaltener Transfer-Coup gelungen. Wie die Mannschaftsliste der Volleyball Bundesliga verrät, hat der DSC die deutsche Außenangreiferin Pia Timmer (22) verpflichtet. Im Januar 2022 verriet sie dem Volleyball Magazin: "Mein Ziel war immer, in der 1. Liga zu spielen". Dieser Traum wird nun wahr.

Die gebürtige Nordhornerin wurde mit der Trikotnummer eins ausgerechnet am 14. Dezember lizenziert. Das heißt, sie wäre in einem möglichen Pokalfinale spielberechtigt gewesen. Das hat der DSC nun verpasst, die Neue wird in den nächsten Wochen aber dennoch für den Verein ans Netz gehen.

Dass sie am heutigen Samstag beim Auswärtsspiel in Potsdam schon auf dem Feld steht, ist ausgeschlossen. Sie weilt noch in den USA.

"Wir kommentieren aktuell keine Personalentscheidungen", sagte Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (37) auf Nachfrage von TAG24. Es ist jedoch damit zur rechnen, dass der Transfer in den kommenden Tagen offiziell verkündet wird.

Personell tätig zu werden, war für den DSC zwingend notwendig, nachdem mit Neuzugang Juliette Fidon-Lebleu (27) und Mika Grbavica (22) zwei Angreiferinnen nach Knie-Operationen ausfallen.

Pia Timmer ist 1,88 Meter groß und in Deutschland keineswegs eine Unbekannte. Sie spielte jahrelang für den SCU Emlichheim in der 2. Bundesliga Nord, debütierte dort sogar schon mit 13 Jahren.