DSC-Schock: Top-Talent (19) beendet ihre Karriere

Julia Wesser (19, r.) galt als eine der größten deutschen Hoffnungen auf der Außen- und Diagonalposition.

Zwar besaß die Angreiferin noch einen Vertrag bis 2024, doch der Klub entsprach dem Wunsch der 1,95 Meter großen Sportlerin, den Kontrakt vorzeitig zu aufzulösen.

Wesser möchte sich anderen Dingen in ihrem Leben widmen. "Wer glücklich sein will, braucht Mut! Es ist vielleicht nicht die einfachste Entscheidung, auf meine Gefühle zu hören, aber es ist die ehrlichste. Es ist an der Zeit, neue Brücken zu bauen, alte Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen", sagte die Dresdnerin im Statement des Vereins.

Erst im vergangenen Sommer hatte sie einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Trainer Alexander Waibl (55) investierte viel Zeit und Geduld in den Aufbau des Talents.

Er bedauert die Entscheidung, plötzlich kommt sie für ihn nicht.

"Julia ist eine sehr vielseitig interessierte junge Frau. Ihre Entscheidung überrascht diejenigen, die sie ein bisschen besser kennen, nicht. Sie wird ganz bestimmt ihren ganz persönlichen Weg finden. Ich drücke ihr dafür die Daumen und wünsche ihr alles Gute", sagt der Coach.