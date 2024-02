DSC-Talent Winter will den Sieg: "Suhl hat krassen Kampfgeist"

Und Winter will dabei am Netz wieder die Regie führen. Nach dem Ausfall von Stamm-Zuspielerin Sarah Straube (21, Bänderriss) wurde das Küken des DSC ins kalte Wasser geworfen. Ob im Training oder in der Liga - Larissa bestimmt mit ihren Pässen den Spielrhythmus.

DSC-Trainer Alex Waibl (55) möchte Larissa Winter (19) behutsam entwickeln. © Lutz Hentschel

Es ist erstaunlich, wie gut die 19-Jährige, nachdem sie ins kalte Wasser geworfen wurde, "schwimmen gelernt" hat. Das liegt aber auch am Vertrauen, das ihr Coach Alex Waibl (55) schenkt.

Er weiß, nur so wird aus einem Talent ein guter Profi. Den gleichen Weg ging seine aktuelle Nr. 1 auf dieser Position.

Der 55-Jährige lässt Winter auch nicht allein. "Per Video analysieren wir die Gegner. Wir wissen so, was deren Mitten machen und wohin ich den Ball spielen sollte", so Larissa.

Deshalb braucht sie während der Partie nicht so stark aufs andere Feld schauen. Wohin sie den Ball schlussendlich passt, dies hänge auch vom Flow der Angreiferin ab.