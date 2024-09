Eine feierlich, eine nervig: DSC trotzt vielen Pausen bei Heimsieg

Dresden - "Ich bin superstolz, dass wir drei Punkte mitgenommen haben", sagte die neue DSC-Kapitänin Sarah Straube (22) nach dem 3:1-Heimsieg zum Bundesliga-Saisonstart gegen die Ladies in Black Aachen.

DSC-Topscorerin Marta Levinska (23, r.) im Angriff. © Matthias Rietschel

"Glücklich über diesen Auftakt" zeigte sich auch Alex Waibl (56): "Ich glaube nicht, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt hätten besser spielen können. Zwei Sätze lang haben wir überragend gespielt, haben dann nach der Zehn-Minuten-Pause etwas an Energie verloren, uns aber wieder herangekämpft."

"Wir haben gewonnen. Trotzdem habe ich hundert Sachen gesehen, die wir besser machen können", sagte der Chefcoach.

Mit 25:19 und 25:16 waren seine Schützlinge nach den ersten beiden Sätzen die klar bessere Mannschaft. Dann folgte die etwas längere Pause, in der unter dem Beifall der 2600 Zuschauer die verdienstvollen Ex-Spielerinnen Kerstin Tzscherlich (46), Mareen von Römer (37), Stefanie Waibl (37, Karg) und Jennifer Janiska (30) in die neu geschaffene Hall of Fame des DSC aufgenommen wurden.

Als Sarah Straube & Co. aus der Kabine zurückkehrten, war der Faden verloren. Aachen präsentierte sich deutlich stärker als zuvor. Die Gastgeberinnen gaben den Durchgang mit 23:25 ab.

Extrem ärgerlich war dabei, dass die Partie beim Stand von 22:23 zum dritten Mal unterbrochen werden musste, weil sich eine Werbefläche auf dem Hallenboden gelöst hatte und so Verletzungsgefahr bestand.