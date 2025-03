DSC-Schmetterlinge schwächeln nur kurz, doch Waibl ist froh über verlorenen Satz

17 Punkte von der Nummer 17: Lorena Lorber Fijok (22, r.) holte sich gegen Wiesbaden bereits ihre siebte MVP-Medaille der Saison. © Lutz Hentschel

"Ich muss mir jetzt einmal überlegen, ob ich dem Verein noch ein paar Einnahmen bescheren will." Die würde es geben, wenn sein Team die Auswärtspartie am Samstag in Wiesbaden verliert. Denn dann käme es am darauffolgenden Mittwoch in Dresden zum dritten und entscheidenden Spiel in der "Best of Three"-Serie.

Er stellte jedoch umgehend und unmissverständlich klar: "Das Ziel ist logisch – wir wollen da durch." Und das ohne Extra-Schicht, Zusatzeinkünfte und in zwei Spielen.

Auch wenn die Mädels aus Wiesbaden sich den dritten Durchgang holten. Bei Waibl sorgte er trotzdem für eine gewisse Freude.

"Mir ist das 3:1 fast ein bisschen lieber als ein 3:0. Das schärft bei den Mädels noch einmal das Bewusstsein. Das sensibilisiert", so der 57-Jährige über den verlorenen Durchgang.

Enger, als den Dresdnern lieb sein dürfte, war ebenso der Auftakt in die Partie. Das Problem in beiden Durchgängen: "Wir haben keine Angriffspunkte gemacht, die Bälle einfach nicht auf den Boden gekriegt."