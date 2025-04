Leise Hoffnung vor zweitem Halbfinale! Schafft DSC-Kapitänin Straube das Comeback?

Vor dem zweiten Halbfinale gegen Stuttgart macht DSC-Trainer Alexander Waibl seinem Team eine Liebeserklärung - und hofft auf das Comeback seiner Kapitänin.

Von Tim Schölzel

Dresden - Am Samstag steigt das zweite Spiel des Halbfinales gegen Allianz MTV Stuttgart (17.15 Uhr). Für die DSC-Schmetterlinge geht es in der "Best of Three"-Serie um alles. Ihr Trainer Alex Waibl (57) kommt vor dem entscheidenden Duell ins Schwärmen.

Alex Waibl (57) geht zuversichtlich in das zweite Halbfinalspiel gegen Stuttgart. © Lutz Hentschel "Ich liebe diese Mannschaft, es macht unheimlich viel Spaß", sagt der DSC-Coach. Wie gut die Zusammenarbeit mit seinen Spielerinnen klappt, betonte der 57-Jährige im Laufe der Saison bereits mehrfach. Weshalb er dieses Kompliment nun noch einmal unterstreicht, hat einen einfachen Grund: "Jedes Training kann das letzte sein." Denn eine Niederlage würde die Halbfinal-Serie mit dem Meister beenden und die Dresdnerinnen in die Sommerpause schicken. "Darauf hat in der Mannschaft wirklich keiner Lust", so Waibl. DSC Volleyball Kracher-Duell im Halbfinale! Überflügelt der DSC den Meister? Und dass es nicht dazu kommt, dafür liefert der Trainer der Elbestädterinnen einige Argumente. "Wir werden mehr Wirkung auf ihre Annahme erzielen und unser eigenes Annahme-Spiel stabiler halten", glaubt der DSC-Coach. Seine Erklärung: "Wir können den Heimvorteil nutzen, sind an die Halle gewöhnt."

DSC Volley: Heimisches Publikum soll Dresden ins Entscheidungsspiel peitschen