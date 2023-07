Gute Laune zum DSC-Auftakt, aber was bringt die Zukunft?

Dresden - Die gute Laune war beim Start der DSC -Volleyballerinnen in die Saisonvorbereitung am heutigen Montag deutlich sichtbar. Und von "gespannt sein" war die Rede. Zu den finanziellen Problemen des Vereins wollte sich Chefcoach Alex Waibl (55) dabei nicht äußern.

Aleksandra Jegdic (28), Hester Jasper (22), Nathalie Lemmens (28) und Lotte Goertz (18) fehlten in der Margon Arena. Sie sind mit ihren jeweiligen Auswahlteams unterwegs. Auch Sarah Straube reist nach dem heutigen Fotoshooting zur Nationalmannschaft nach Kienbaum.

Dazu gehörten außerdem Lara Berger (21, Schulter-OP im Juni ) und Mika Grbavica (21, Kreuzband-Riss im Januar ), die sich in der Reha befinden und noch nicht mit der Mannschaft arbeiten können.

In bester Laune ergänzte die 29-jährige DSC-Kapitänin: "Im April war ich leer und fertig. Jetzt freue ich mich auf Volleyball und die neuen Spielerinnen. Gespannt bin ich auf das Programm unseres neuen Athletiktrainers Lukasz Marciniak."

"Das war sehr schön, eine völlig neue Erfahrung für mich. Zu Hause bei meinem Mann und meiner Familie gab es andere Themen als Volleyball . Zum Urlaub war ich in der Türkei. Ich konnte mich gut erholen."

Chefcoach Alex Waibl (l.) im Gespräch mit dem Reha-Duo Lara Berger (r.) und Mika Grbavica (verdeckt). © Lutz Hentschel

In Dresden steht in den ersten vier Wochen das Krafttraining im Vordergrund, ab September wird es dann mehr in Richtung Balltraining gehen.

Perfekt ist bereits, dass der DSC vorm Bundesligastart zwei Turniere in Polen (Mielec und Szamotuly) bestreiten wird.

Während Alex Waibl gern und ausführlich über die sportlichen Belange sprach, wollte er sich zu den finanziellen Problemen, die den Verein merklich belasten, nicht äußern:

"Das Thema Finanzen und Lizenzierung steht jedes Jahr. Das ist nicht mein Bereich."

Später machte er im Gespräch aber deutlich: "In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob wir bei der Titelvergabe mitreden können oder uns nach unten bewegen."