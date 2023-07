OP-Schock! DSC-Angreiferin verlängert, fällt aber erst mal aus

Lara Berger (21, r.) hat zwar ihren Vertrag um zwei Jahre verlängert, fällt aber erst mal verletzt aus. © Lutz Hentschel

Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, unterzeichnete die gebürtige Tübingerin einen neuen Kontrakt bis 2025.

Wann die 1,96 Meter große Angreiferin aber überhaupt wieder am Netz stehen kann, ist ungewiss. Denn im Juni musste die Nationalspielerin in Heidelberg bei einem Spezialisten an der rechten Schulter operiert werden.

Eine genaue Diagnose teilte der DSC nicht mit, je nach Schwere der Blessur und dem Heilungsverlauf kann ihre Rückkehr auf den Court aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

"Lara hat eine gute erste Saison gespielt, in der sie viel Erfahrung sammeln konnte und viele Spielanteile hatte. Für mich ging ihre Entwicklung schneller als erwartet voran", erklärt Trainer Alexander Waibl (55).

Er ist natürlich traurig, dass Berger zum Start der Vorbereitung noch nicht am Ball sein kann.

"Leider hat sie sich in den Play-offs eine Schulterverletzung zugezogen, die sie nun ein wenig zurückwerfen wird. Ich bin aber guter Dinge, dass sie in Zusammenarbeit mit unserer medizinischen Abteilung stark zurückkommen und ihren guten Weg weiter mit uns fortsetzen wird", ist der Coach überzeugt.