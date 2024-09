DSC will mit neuem Bus die Gegner schon vorm Warm-up einschüchtern

Dresden - Jahrelang musste der DSC zusehen, wie die Gegner aus Stuttgart oder Schwerin mit einem imposanten Bus an der Margon Arena vorfuhren. Nun hat das Team endlich sein eigenes "Biest", das dank neuer Beklebung in einem schwarz-roten Design imposant aussieht.

Der Bus des DSC ist zwei Jahre jung, wurde jetzt frisch beklebt und ist damit das erste Mal komplett gebrandet. © Lutz Hentschel

"Es schüchtert gut ein, wenn man mit so einem Bus ankommt", freut sich Zuspielerin Sarah Straube (22), dass die Konkurrenz ab jetzt schon vor dem Warm-up beeindruckt wird.

Am Freitag präsentierte der Klub bei Partner "Sachsen IdealTours" den neuen DSC-Bus. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Volleyball GmbH, dass das Team mit einem komplett gebrandeten Gefährt demnächst auf Reisen geht.

Das Projekt hat nun auch einige Jahre in Anspruch genommen. Die Ursprungsidee hatte Trainer Alexander Waibl (56), als in Corona-Zeiten der eigentliche Bus des Teams nicht zur Verfügung stand, IdealTours einsprang und dem Coach berichtet wurde, dass das Unternehmen Busse für Vereine bekleben lässt. Am Ende entstand eine neue Kooperation.

Der Verein designte das Aussehen selbst, der Bus an sich ist zwei Jahre alt, die Beklebung nagelneu. "Ich bin total happy und stolz. Der Bus ist richtig cool, das Design super gelungen und ich freue mich sehr auf die erste Fahrt", meint Waibl.