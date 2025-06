Verstärkung für den Mittelblock: DSC bedient sich am College

Dresden - Der Dresdner SC setzt seinen eingeschlagenen Weg fort und baut auf "Jugend forscht". Direkt vom kanadischen College von den Queen's Golden Gaels in Kingston, Ontario, kommt mit Amanda Siksna die nächste 22-Jährige an die Elbe.

Amanda Siksna (22) trumpfte im kanadischen College auf. © Hector Perez

Einzig Mittelblockerin Jacqui Lynn Armer sticht aus den bisherigen Neuzugängen etwas heraus. Mit ihren 27 Jahren weist die US-Amerikanerin nämlich deutlich mehr Erfahrung auf als ihre zukünftigen Teamkolleginnen.

Eine, die von dieser Erfahrung nur profitieren kann, ist DSC-Verpflichtung Nummer fünf - Amanda Siksna. Die 22-Jährige passt perfekt ins gesuchte Spielerprofil von ihrem neuen Cheftrainer Alex Waibl:

"Amanda ist sehr athletisch, eine dynamische Mittelblockerin mit gefährlichem Aufschlag. Sie hat eine tolle Collegekarriere hinter sich und wird mit ihrer sehr positiven, kämpferischen Art auch im Profibereich erfolgreich sein!"

Das deutete die 1,85 Meter große Mittelblockerin spätestens in ihrer letzten College-Saison an, denn sie schaffte den Sprung ins All-Star-Team. Zudem erhielt sie noch einige "Student-Athlete of the Week"-Auszeichnungen.