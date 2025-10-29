Erster Brocken für den DSC heute Abend in Stuttgart

Dresden/Stuttgart - Die ersten Liga-Spiele der Saison sind durch und liefen aus Dresdner Sicht sehr erfolgreich. Mit Stuttgart wartet am Mittwoch der erste richtig große Brocken auf den DSC (19 Uhr).

Auch auf Miku Akimoto (19) wird es am Mittwochabend in Stuttgart ankommen. © Lutz Hentschel

"Stuttgart wird natürlich ein ganz anderes Spiel. Da brauchen wir schon eine höhere Basisqualität", erklärt DSC-Coach Alex Waibl (57) nach einem nahezu perfekten Ligaauftakt mit zwei Siegen aus zwei Spielen und fünf Zählern.

Der Grund ist einfach: Der Halbfinalgegner der vergangenen Saison grüßt nach drei absolvierten Spielen von der Tabellenspitze, gab noch keinen einzigen Satz ab.



"Stuttgart hat unfassbar viele Spielerinnen, da bräuchten wir eigentlich eine ganze Woche Video", räumt der 57-Jährige ein. Zeit, die in der kurzen Vorbereitung nicht da war - für die Stuttgarterinnen aber ebenso wenig.



Trotz der eigenen Erfolge gegen Wiesbaden und davor in Suhl weiß der gebürtige Stuttgarter, wo seine Mädels für einen erfolgreichen Abstecher in seiner Heimat draufpacken müssen. Denn nur die schönen Erinnerungen an das erfolgreiche Spiel drei der Halbfinalserie im April (3:1-Sieg) reichen dafür nicht aus.