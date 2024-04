Frohling in der Krise: Wie DSC-Coach Waibl seinen Topstar wieder in die Spur bringen will

"Wir hatten das die Saison nicht, dass sie Probleme hatte. Oft war's so, dass Grace im Training etwas zu tun hatte und dann im Spiel auf ihre Punkte gekommen ist", so der 56-Jährige am Sonnabend nach der Partie.

In der Hauptrunde und in der Zwischenrunde war Grace Frohling (r.) für den DSC immer ein Punkte-Garant gegen die Stuttgarterinnen um Jolien Knollema. © Lutz Hentschel

Waibl wirkte recht zuversichtlich, dass er die Stellschrauben findet, damit sie am Mittwoch (19 Uhr) in Stuttgart beim ersten Duell der "Best of three"-Serie zuschlägt.

"Müssen schauen, dass Grace wieder Power hat", so der Coach. Er verspürte zuletzt bei ihren Angriffen Unsicherheit, das Timing passte nicht.

"Da war sie ein bisschen zu früh. Es fehlt an der Härte und am Selbstverständnis. Das kann man aber mit ein, zwei Trainings wieder in die richtige Richtung bringen", glaubt Waibl.

Dass ihr Wechsel in die neue amerikanische Profiliga etwas mit dem Leistungsabfall zu tun habe, das denkt der Coach nicht. "Das spielt gar keine Rolle."

Frohling und der DSC wissen darüber seit Dezember Bescheid.