Lara Berger ballert DSC ins Halbfinale: "Schlüssel zum Sieg"

Lara Berger (22, 2.v.l.) avancierte gegen Wiesbaden zum entscheidenden Faktor für den Sieg. © Lutz Hentschel

Der 56-Jährige war sichtlich stolz auf seine 1,96 Meter große Diagonalangreiferin. Lara Berger hatte keine Zweifel, dass es mit dem Sieg klappt.

Die 22-Jährige wusste es "schon am Morgen beim Aufstehen. Manchmal muss man glauben, sonst klappt's nicht. Wenn man zweifelt, gibt man Halbgas und verliert."

Und dabei wollte sie unbedingt ins Halbfinale und nochmal gegen Stuttgart spielen. Am Mittwoch (ab 19 Uhr) steigt dort also die erste der möglichen drei Partien der "Best of three"-Serie um den Final-Einzug.

Dass der Dresdner SC darin steht, war im ersten Durchgang nicht zu erahnen. Wiesbaden spielte ohne Druck und düpierte die Hausherrinnen. "Wir sind nicht richtig reingekommen. Es waren auch schwierige Aufschläge von Wiesbaden", analysierte Berger.

Waibl: "In der Situation musst du über den Diagonalangreifer scoren." Dies gelang Grace Frohling (22) nicht, Berger kam. "Lara hat angefangen, die schwierigen Bälle wegzumachen", lobte der Coach.