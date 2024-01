Hallenzoff eskaliert! DSC-Chefin wütet in Brandrede: "Wo bleibt die Wertschätzung?"

Dresden - Am Mittwochabend hat es kurz vor dem Europacup-Spiel zwischen dem DSC und Neuchatel in die Margon Arena reingeregnet. Das Wasser tropfte an mehreren Stellen auf den Hallenboden. Die Gefahr war groß, dass die Partie gar nicht erst angepfiffen wird. Das hat beim DSC im wahrsten Sinne des Wortes das Fass zum Überlaufen gebracht.