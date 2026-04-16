16.04.2026 11:05 TV-Aufreger um Volleyball-Finale zwischen DSC und Suhl: Darum werden die ersten drei Spiele nicht frei gezeigt

Das Volleyball-Finale zwischen dem DSC und Suhl wird drei Spiele lang nicht im Free-TV gezeigt. Das ist der Grund.

Von Tina Hofmann

Dresden/Suhl - Wenn am Mittwochabend um 19 Uhr das historische erste mitteldeutsche Finale um die Deutsche Meisterschaft im Frauenvolleyball zwischen dem DSC und dem VfB Suhl startet, schauen Fans ohne Bezahl-Abo sprichwörtlich in die Röhre. Nur, wer für den Stream bei "Dyn Sport" bezahlt, kann die packende Begegnung live sehen. Und das bleibt auch für zwei weitere Partien so.

Der Bezahl-Streamingdienst "Dyn" zeigt die Finalserie zwischen dem DSC und Suhl komplett. Allerdings nicht mit "eigenen" Moderatoren und Experten, sondern die Vereine stellen diese. © IMAGO / Pressefoto Baumann Heißt im Klartext: Wenn eines der beiden Teams sich in der "Best-of-five"-Serie in drei Spielen durchsetzt, findet dieses Endspiel im Free-TV erstmals seit der Kooperation mit Sport1 nicht statt. Der Grund ist recht simpel: "Für die aktuelle Finalserie verfügt Sport1 über die Free-TV-Rechte für ein Spiel. Wir haben uns in der Planung bewusst für Spiel vier entschieden. Die weiteren Partien der Serie werden vom Rechteinhaber Dyn übertragen. Ein kostenfreier Stream der übrigen Finalspiele über Sport1 ist daher nicht vorgesehen", teilte Sprecherin Susanne Smoll auf TAG24-Nachfrage mit. Neu ist das trotzdem. Im vergangenen Jahr wurde Spiel drei in der Finalserie zwischen Schwerin und Dresden im Fernsehen gezeigt. In den Jahren davor war die Quote der gezeigten Begegnungen viel höher, bei den spannenden Fünf-Spiel-Serien 2021 zwischen Stuttgart und dem DSC sowie 2019 zwischen Schwerin und Stuttgart waren es noch alle Partien. DSC Volleyball Nestler-Ausfall zu große Bürde: DSC-Kampf wird nicht belohnt Der Geschäftsführer der Volleyball Bundesliga, Daniel Sattler (50), versteht die Enttäuschung der Fans. "Wir haben grundsätzlich im Paket mit unserer Free-TV-Präsenz auf Sport1 und der Übertragung im Stream bei Dyn einen guten, branchenüblichen Mix. Die Volleyball-Bundesliga der Frauen ist weiterhin ein sehr attraktives und bei den Fans nachgefragtes Produkt. Deshalb kann ich die Enttäuschung verstehen, dass die ersten drei Spiele der Finalserie nicht im Free-TV laufen", erklärte er im Gespräch mit TAG24.

Die spannenden Finalspiele werden erst mal nicht im Free-TV gezeigt. © Lutz Hentschel

VBL-Geschäftsführer Daniel Sattler (50) kann die Enttäuschung der Fans verstehen, betont aber die stets zuverlässige Zusammenarbeit mit Sport1. © VBL/Justus Stegemann

Darum kann auch der MDR das Duell zwischen DSC und Suhl nicht zeigen