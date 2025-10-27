"Jede hat ihre Rolle gespielt": DSC-Schmetterlinge zeigen ihre Klasse

Dresden - Was für ein Auftritt des DSC ! Mit Power, Präzision und purer Spielfreude fegten die Schmetterlinge den VC Wiesbaden aus der Halle. Das 3:0 war der erste Heimsieg der Saison und zeigt: Diese Mannschaft ist heiß auf mehr.

DSC-Trainer Alex Waibl (57) war nach dem furiosen Heimsieg voll des Lobes. © Lutz Hentschel

"Wir haben super konzentriert Block-Abwehr gespielt. Insgesamt war das sehr rund und eine stabile Leistung", lobte DSC-Trainer Alex Waibl (57) sein Team.

Besonders stolz war der Coach auf Marta Levinska (24), die zum MVP gekürt wurde. "Marta hat das Team gut durch schwierige Phasen geführt. Jede hat ihre Rolle gespielt, darauf kommt es am Ende an."



Ein taktischer Kniff von Waibl zahlte sich besonders aus: Wiesbadens gefährliche 1,96-Meter-Außenangreiferin Pleun van der Pijl (22) wurde mit gezielten Aufschlägen aus dem Spiel genommen.

"Man hat das gesehen, wenn man sie auf der linken Seite anspielt, da ist sie stabil, alles andere ist ein bisschen wackeliger. Genau das wollten wir."