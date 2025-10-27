"Jede hat ihre Rolle gespielt": DSC-Schmetterlinge zeigen ihre Klasse
Dresden - Was für ein Auftritt des DSC! Mit Power, Präzision und purer Spielfreude fegten die Schmetterlinge den VC Wiesbaden aus der Halle. Das 3:0 war der erste Heimsieg der Saison und zeigt: Diese Mannschaft ist heiß auf mehr.
"Wir haben super konzentriert Block-Abwehr gespielt. Insgesamt war das sehr rund und eine stabile Leistung", lobte DSC-Trainer Alex Waibl (57) sein Team.
Besonders stolz war der Coach auf Marta Levinska (24), die zum MVP gekürt wurde. "Marta hat das Team gut durch schwierige Phasen geführt. Jede hat ihre Rolle gespielt, darauf kommt es am Ende an."
Ein taktischer Kniff von Waibl zahlte sich besonders aus: Wiesbadens gefährliche 1,96-Meter-Außenangreiferin Pleun van der Pijl (22) wurde mit gezielten Aufschlägen aus dem Spiel genommen.
"Man hat das gesehen, wenn man sie auf der linken Seite anspielt, da ist sie stabil, alles andere ist ein bisschen wackeliger. Genau das wollten wir."
Dresdner SC trumpft mit Fans im Rücken auf
Mit zwölf Punkten trug auch Außenangreiferin Jette Kuipers (23) ihren Teil bei. Nach dem klaren Erfolg zeigte sie sich sichtlich zufrieden.
"Wir haben mit viel Druck aufgeschlagen, richtig gut gearbeitet im Block. Und wenn man früh führt, kann man freier spielen - das war der Schlüssel", so der DSC-Sommerneuzugang.
Und natürlich durfte das Lob für die Kulisse nicht fehlen: "Die Fans hier sind einfach der Wahnsinn. Vor fast 3000 Zuschauern zu spielen, macht unglaublich viel Spaß."
Waibl blickte derweil schon voraus. Denn das nächste Spiel gegen Stuttgart folgt bereits am Mittwoch.
"In Stuttgart wird das natürlich ein anderes Spiel. Da müssen wir eine noch höhere Qualität haben."
Titelfoto: Lutz Hentschel