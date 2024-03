Jetzt geht's in die heiße Play-off-Phase! DSC will Wiesbaden nicht den kleinen Finger reichen

Kapitänin Jennifer Janiska (29, l.) will dem VC Wiesbaden in den Play-offs nicht den kleinen Finger reichen. © Lutz Hentschel

Das erste Duell der Viertelfinal-Serie (best of three) steigt am Samstag in der Margon Arena. Ab 17 Uhr geht's gegen Wiesbaden. In der Hauptrunde waren die Hessen keine Hürde. Jeweils mit 3:0 wurden die Duelle klar gewonnen.



Und trotzdem warnt DSC-Coach Alex Waibl (56): "Wiesbaden ist kein unbekannter Viertelfinal-Gegner für uns. Es waren immer enge Serien, weil Wiesbaden der Typ Mannschaft ist, der schwierig zu bespielen ist."

Kapitänin Jennifer Janiska (29) untermauert dies: "Wir müssen die Kontrolle übers Spiel von Anfang an behalten. Sobald man ihnen den kleinen Finger reicht, schnappen sie zu. Dann wird es ein unangenehmes Spiel."

Und darauf haben die Schmetterlinge keinen Bock. Mit einem Sieg am Samstag und am Mittwoch in Wiesbaden soll der Einzug ins Halbfinale klargemacht werden. Ein Entscheidungsspiel am Ostersonnabend will keiner. "Wäre gut, wenn wir es nicht bräuchten", meinte Waibl. Janiska ist frohen Mutes. "Wir haben im Kraft- und Athletikbereich gut gearbeitet, sind bereit und haben Lust auf Wiesbaden", so die Außenangreiferin.