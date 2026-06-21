Mit ganz viel DSC-Power: Deutsche Volleyballerinnen landen sensationellen Sieg gegen Brasilien

Ankara - Die deutschen Volleyballerinnen haben mit einem Sensationssieg gegen Brasilien die zweite Woche der Volleyball Nations League beendet. Beim 3:2 (26:24, 28:26, 15:25, 19:25, 16:14)-Erfolg am Sonntag im türkischen Ankara steckte ganz viel Power vom DSC im Erfolg.

Pia Timmer, Sarah Straube, Patricia Nestler, Monique Strubbe und Lena Kindermann (v.l.) - sie alle spielen oder spielten beim DSC und besiegten am Sonntag mit Deutschland Brasilien. © IMAGO / Anadolu Agency

Denn neben Stammzuspielerin Sarah Straube (24) durften dieses Mal auch Libera Patricia Nestler (25) und Diagonalangreiferin Lena Kindermann (26) von Beginn an aufs Feld. Alle drei hatten einen gehörigen Anteil am Erfolg, der für die Moral des Teams enorm wichtig war.

Denn schon zu Beginn der Woche unterlag das deutsche Team am Mittwoch China nach 2:1-Satzführung noch mit 2:3 und am Samstag verspielte die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli (51) eine 2:0-Satzführung im Hexenkessel von Ankara gegen Gastgeber Türkei und musste sich ebenfalls mit 2:3 geschlagen geben. Dazwischen hatte es am Freitag einen klaren 3:0-Sieg gegen Belgien gegeben.

Mit dem Erfolg gegen Brasilien sammelte das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes wichtige Punkte für die Weltrangliste und verbesserte sich dort von Rang elf auf Platz neun und gehört somit aktuell wieder zu den Top-Ten der Welt.

"Ich bin sehr glücklich. Nach dem Fünf-Satzspiel gestern auf dem Niveau ist es alles andere als einfach, die mentale Energie aufzubringen, um erneut fünf Sätze gegen eine Mannschaft wie Brasilien zu kämpfen. Ich bin sehr stolz auf die Spielerinnen, aber auch auf diejenigen, die von der Bank gekommen sind. Wir haben viel gewechselt, und alle haben ihren Beitrag geleistet. Das ist für einen Trainer etwas Besonderes", sagte der Coach nach der Partie.

Trotzdem kannte er keine Gnade, denn die Mädels mussten nach den fünf Sätzen in Ankara noch in den Kraftraum.