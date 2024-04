MTV Stuttgart übermächtig, DSC hat jetzt Sommerpause!

Dresden - Die Halle glich einem Tollhaus. Aber selbst der "siebte Mann" half dem Dresdner SC am Samstagabend im Heimspiel der Halbfinal-Serie (best of three) nicht, um die übermächtigen Spielerinnen von Allianz MTV Stuttgart in die Knie zu zwingen und die zweite Niederlage zu verhindern. Mit dem 0:3 (18:25, 16:25, 16:25) war das Saison-Aus und die Sommerpause besiegelt.