Nach Pokalsieg: DSC-Chefin will Titel "vergolden" und weiß, warum sich der Klub weiterentwickeln muss

Dresden - Sie leitet die Geschicke des DSC in der Geschäftsführung seit ihrem Amtsantritt am 1. Juli 2009 genauso lange, wie Trainer Alexander Waibl (56) die Mannschaft trainiert: Auch für Sandra Zimmermann (38) war der Pokalsieg vom Sonntag der elfte Titel.

DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (38) weiß, welche Arbeit dem Management nach dem Pokaltitel bevorsteht. © Lutz Hentschel

TAG24 sprach mit ihr über die sportlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, das "Vergolden" des Triumphs von Mannheim und Sonderzahlungen der Sponsoren.

TAG24: Es ist auch Ihr elfter Titel, wie fühlt der sich nach all den Jahren im Amt an?

Sandra Zimmermann: "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Auch nach dem elften Titel fühlt es sich noch nicht ganz real an, es wird noch eine Weile dauern, bis man das wieder sacken lässt. Es ist der Lohn von ganz vielen Menschen. Dass auch über 500 Fans uns wieder begleitet haben, das zeigt so viel Loyalität diesem Klub gegenüber, aber auch der Arbeit von Alex, dem Vorstand, dem Management."

TAG24: Alexander Waibl hat erneut bewiesen, dass er eine Mannschaft dahin führen kann. Wie stolz sind Sie auf alle?

Sandra Zimmermann: "Dass Alex auf diese Art und Weise geliefert hat, das macht mich extrem stolz und hat vor allem im ersten Satz gezeigt, was er für ein Coach ist, dass er die Ruhe bewahrt hat, die Mannschaft so zu führen, dass sie bei 22:17 für Münster so zurückkommen kann. Gleichzeitig hat er diese Mannschaft über den Saisonverlauf befähigt, in solchen Situationen abliefern zu können und die Ruhe zu bewahren."