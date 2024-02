Nach Witz-Strafe für Potsdam: DSC-Chefin fordert Regelwerk-Änderung bei der Lizenzierung

Dresden - Am Donnerstag gab der DSC die Vertragsverlängerung mit Zuspielerin Sarah Straube (21) bekannt. Im Rahmen der Presserunde kamen aber auch noch ganz andere Dinge zur Sprache.

DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (37) ist sauer auf die Volleyball Bundesliga nach der milden Strafe für den SC Potsdam. © Lutz Hentschel

Denn nicht nur die gebürtige Suhlerin macht sich Gedanken um die Zukunft der Bundesliga.

"Das Niveau in der Bundesliga ist besser geworden. Gleichzeitig haben viele Vereine damit zu tun, in der Liga zu bleiben. Wie sieht es in ein paar Jahren aus? Sind es dann nur acht Teams?" Mehr als berechtigte Fragen.

Immerhin musste Neuwied im Dezember den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Damit zogen nur neun Teams in die zweigeteilte Zwischenrunde ein.

Vor dieser verhängte die Liga fragwürdige Punktabzüge gegen Potsdam (6), Wiesbaden (3) und Suhl (6) als Sanktionen wegen ihrer Lizenzierungsverstöße.

Vize-Meister Potsdam war infolge der Selbstanzeige wegen mutmaßlich rechtswidriger Spielerverträge in Not geraten. Es steht der Verdacht im Raum, dass Ex-Verantwortliche des Klubs in großem Stil Steuern hinterzogen und Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt haben.