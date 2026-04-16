Nächster DSC-Coup in der Pipeline: Diese Suhlerin wechselt wohl nach Dresden

Dresden/Suhl - Mackenzie Foley (24) ist der Shootingstar der Volleyball Bundesliga der Damen, avanciert in ihrer Premieren-Saison in Deutschland zur besten Außenangreiferin der Liga. Am Mittwochabend wählte Gegner-Trainer Alexander Waibl (58) sie nach dem 3:0-Erfolg im ersten Finalspiel mit Suhl zur MVP.

Mackenzie Foley (24, l.) bekam die Goldmedaille von Doppel-Olympiasieger Max Langenhan (27, M.) überreicht. Silber bekam Marta Levinska (24, r.) vom DSC. © Bastian Frank

Der dürfte in der kommenden Saison womöglich der Coach der US-Amerikanerin sein, denn der Supercup-Sieger soll sich die Dienste der starken Angreiferin für die nächste Spielzeit sichern, in der Szene ist das wohl schon eine Weile bekannt.

Kommt es so, dürfte der Kader der Dresdnerinnen in der kommenden Saison wohl einer der stärksten der vergangenen Jahre sein, denn neben Foley sollen Rückkehrerin Sarah Straube (23) und Diagonalangreiferin Lena Kindermann (27) den sechsfachen Meister besser machen.

Mackenzie Foley besticht nicht nur durch eine enorm stabile Annahme, gute Aufschläge und druckvolle Angriffe, sondern vor allem durch ihre unglaubliche Blockstärke. Sie ist in allen Elementen ligaweit mit vorn, man kann sie als eine der komplettesten Athletinnen der Liga bezeichnen. Sie hat maßgeblichen Anteil am großen Suhler Erfolg, den Pokalsieg und die Qualifikation für die Champions League hat das "Wolfsrudel" schon sicher, das Double könnte mit dem Meistertitel perfekt gemacht werden.

Ihre Verpflichtung wäre für den DSC ein echter Coup. Der VfB hatte Foley im vergangenen Sommer direkt aus den USA geholt und mit ihr einen echten Diamanten ausgegraben.

Das wurde schnell nach ihrer Verpflichtung sichtbar, viele waren überzeugt davon, dass die Thüringerinnen die starke Außen an einen Klub im Ausland verlieren könnten. Doch der DSC hatte da offenbar schneller die Hand drauf.