Personal-Rotation mit Nachwuchstalent: DSC löst "Problem" im Kader!

Dresden - Zum Jahreswechsel verabschiedete sich Diagonalangreiferin Eva Zatkovic (23) nach nicht mal einem halben Jahr wieder aus Dresden in Richtung China. Jetzt, gut einen Monat später, präsentierte der DSC mit Teresa Ziegenbalg (18) die Lösung für die vakante Position im Kader.

Jetzt rutscht die Außenangreiferin in den Bundesliga-Kader und schließt die durch die Personal-Rotation gerissene Lücke.

Zusätzlich bedienen sich die DSC-Schmetterlinge im eigenen Nachwuchs. Teresa Ziegenbalg setzt damit den eingeschlagenen Dresdner Weg fort. Die 18-Jährige kam bisher in der Talentschmiede beim VCO Dresden zum Einsatz.

Dort konnte er sein starkes Duo Sarah Straube/Marta Levinska (22, 23) nicht, wie im vorherigen Saisonverlauf üblich, entlasten. Die nötige Frische fehlte in den entscheidenden Momenten.

Stamatia Kyparissi (22) springt als Diagonale für die abgewanderte Eva Zatkovic ein, Teresa Ziegenbalg übernimmt ihren Platz als vierte Außenangreiferin. © Lutz Hentschel

"Teresa ist Linkshänderin. Das gibt uns Möglichkeiten, die für die Gegner nicht leicht zu berechnen sind", freut sich Waibl über den frischen Wind in seinem Team.

Die Last verteilt der DSC damit auf eine weitere Schulter. Und vielleicht kann das Eigengewächs bald die ersten Minuten Bundesliga-Luft schnuppern. Im Kader stand sie bereits am Donnerstag beim Gastspiel in Stuttgart.

Am Samstagabend gegen Erfurt (18 Uhr) wird sie zum ersten Mal in der Margon Arena in Waibls Aufgebot dabei sein.

"Ich freue mich sehr darauf, von allen anderen Spielerinnen zu lernen und mich weiterzuentwickeln", so die 18-Jährige.