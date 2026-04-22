Pfeffer glaubt an Final-Comeback des DSC: "Das Kämpferische können wir"

Suhl - Am Mittwoch geht es in der Suhler Wolfsgrube ab 19 Uhr um alles. Verlängern die DSC-Schmetterlinge das Meisterschafts-Finale noch um mindestens ein weiteres Spiel und zwingen die Serie noch einmal zurück in die eigene Halle oder holt sich Suhl erstmals den Titel?

Mette Pfeffer (20, l.) & Co. hauen am Mittwoch in Suhl alles rein, um den ersten Sieg in der Final-Serie einzufahren. © Lutz Hentschel

Die Ausgangslage könnte für die Dresdnerinnen nicht prekärer sein. 0:2 liegen sie in der "Best of Five"-Serie nach den Pleiten vergangenen Mittwoch (0:3) und am Samstag (2:3) zurück.

Bei einer weiteren Niederlage würde nicht nur der Traum vom zweiten Titel nach dem Supercup endgültig platzen. Die Thüringerinnen haben alle Trümpfe in der Hand und können nach ihrem Pokalsieg sogar das Double perfekt machen.

"Das Kämpferische können wir, das wissen alle", erklärte Mette Pfeffer (20) gegenüber Dyn. Was nach Floskel oder Durchhalte-Parole klingt, ist bei der Mittelblockerin und ihrem Team Gesetz.

Gerade wenn die Vorzeichen in dieser Saison besonders schlecht standen, wuchs die 20-Jährige mit ihren Kolleginnen über sich hinaus. Erst im Halbfinale in Stuttgart wehrten sie im Tiebreak drei Matchbälle ab und gingen letztlich als Siegerinnen vom Feld.