Pures Gefühlschaos bei Coach Waibl: DSC umgeht Nachsitzen nur knapp

Dresden - Der Fünf-Satz-Krimi beim USC Münster in Spiel zwei in der Runde der letzten acht verlangte den DSC-Schmetterlingen alles ab. Unterm Strich stand der Einzug ins Halbfinale, was aber nicht nur Coach Alex Waibl (58) einige Nerven kostete.

Jubel bei den DSC-Schmetterlingen: Jette Kuipers (23), Marta Levinska (24) und Patricia Nestler (24) buchten in Münster das Halbfinalticket. © Conny Kurth

"Klar hatte man zwischendurch mal den Gedanken, dass wir wohl Samstag noch mal ranmüssen. Und dann doch wieder nicht. Dann warst du wieder mit einem Fuß am Samstag in der Halle. Also nicht nur mit einem Fuß, sondern auch mit drei der fünf Zehen des anderen Fußes, die waren auch mit drin", beschrieb der 58-Jährige das Gefühlschaos nach dem engen 3:2 (25:20, 22:25, 22:25, 25:23, 18:16)-Sieg, durch den sein Team die "Best of Three"-Serie im Viertelfinale der Play-offs entschied: "Ich bin einfach nur stolz."

Bei einer Pleite hätten die DSC-Schmetterlinge am Samstag noch einmal in der Margon Arena nachsitzen müssen. Diese Extra-Schicht spart sich der CEV-Cup-Halbfinalist nun - auch mit ein wenig Glück.

"Sie haben Matchball, den wir irgendwie abwehren", suchte Waibl nach einer Erklärung für die große Möglichkeit, die die Gastgeber bei 16:15-Führung im Tiebreak liegen ließen.

"Wir geben die Annahme rüber, sie hauen den zurück ins Feld zu uns. Patricia Nestler kniet schon und sie haut ihn ihr direkt auf die Hände. Das war einfach knapp", so der Trainer der Sachsen.