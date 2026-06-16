Reid-Deal fix! DSC verstärkt sich auf der Außenposition
Dresden - Welcome aboard! Die Volleyballerinnen des DSC haben eine neue Außenangreiferin. Damit ist diese Position im Kader nun komplett.
Rylen Reid (22) wechselt vom türkischen Erstliga-Klub Bahcelievler Belediyespor an die Elbe, wie der Vize-Meister am Dienstagmittag offiziell bestätigte.
In Dresden unterzeichnete die junge US-Amerikanerin demnach einen Einjahresvertrag, soll dabei vor allem den Konkurrenzkampf im Training und bei den anstehenden Pflichtspielen ordentlich anheizen.
Das Zeug dazu sieht Alexander Waibl (58) bei ihr ganz klar: "Wir haben uns für Rylen entschieden, da sie eine sehr dynamische Außenangreiferin ist mit gutem Sprung und sehr schnell im Arm, was sehr gut in unser Angriffskonzept passt", zeigt sich der Cheftrainer von der Qualität der 22-Jährigen überzeugt.
Mit der Verpflichtung von Reid ist es beim DSC jedoch nicht getan, auch sonst bleibt das Wechselkarussell nämlich in Bewegung und dreht sich munter weiter.
"Terry" schlägt in Erfurt auf
Larissa Winter (22) machte den Anfang, Teresa Ziegenbalg (19) folgt: "Terry" wird in der nächsten Saison nicht für den DSC aufschlagen, die 19-Jährige zieht es wie schon im Winter nach Thüringen zu Schwarz-Weiß Erfurt - allerdings nur auf Leihbasis.
"Wir haben uns gemeinsam mit Terry entschieden, sie für ein Jahr auszuleihen, weil wir glauben, dass sie unbedingt Spielpraxis braucht, um sich bestmöglichst weiterzuentwickeln. Natürlich ist das in Erfurt nicht garantiert, aber wir gehen davon aus, dass sie dort eine sehr gute Chance dafür bekommt", erklärt Waibl.
Bei Schwarz-Weiß soll die Außenangreiferin eine tragende Rolle übernehmen, sich so für weitere Aufgaben bei den Schmetterlingen beweisen und damit vielleicht auch einmal den Schritt in die Nationalmannschaft zu schaffen.
Vier DSC-Asse schlagen aktuell für den DVV in der Nations League (VNL) auf: Während Zuspielerin Sarah Straube und Mittelblockerin Mette Pfeffer bereits in der ersten VNL-Woche auf dem Parkett aktiv waren, stehen Diagonalangreiferin Lena Kindermann und Libera Patricia Nestler neu im Kader der deutschen Auswahl.
Gespielt wird am Mittwoch (11.30 Uhr) gegen China, Freitag (18.30 Uhr) gegen Belgien, Samstag (18.30 Uhr) gegen die Türkei und Sonntag (15 Uhr) gegen Brasilien.
Titelfoto: DSC 1898 Volleyball GmbH