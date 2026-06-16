Reid-Deal fix! DSC verstärkt sich auf der Außenposition

Dresden - Welcome aboard! Die Volleyballerinnen des DSC haben eine neue Außenangreiferin. Damit ist diese Position im Kader nun komplett.

Steht künftig für den DSC auf dem Parkett: Rylen Reid (22). © DSC 1898 Volleyball GmbH

Rylen Reid (22) wechselt vom türkischen Erstliga-Klub Bahcelievler Belediyespor an die Elbe, wie der Vize-Meister am Dienstagmittag offiziell bestätigte.

In Dresden unterzeichnete die junge US-Amerikanerin demnach einen Einjahresvertrag, soll dabei vor allem den Konkurrenzkampf im Training und bei den anstehenden Pflichtspielen ordentlich anheizen.

Das Zeug dazu sieht Alexander Waibl (58) bei ihr ganz klar: "Wir haben uns für Rylen entschieden, da sie eine sehr dynamische Außenangreiferin ist mit gutem Sprung und sehr schnell im Arm, was sehr gut in unser Angriffskonzept passt", zeigt sich der Cheftrainer von der Qualität der 22-Jährigen überzeugt.

Mit der Verpflichtung von Reid ist es beim DSC jedoch nicht getan, auch sonst bleibt das Wechselkarussell nämlich in Bewegung und dreht sich munter weiter.