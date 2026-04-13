Sensations-Rückkehr beim DSC bahnt sich an! Doppelter Transfer-Hammer in der Pipeline?

Dresden - Gegen Stuttgart fieberte Zuspielerin Sarah Straube (23) bei jedem DSC -Ballwechsel mit und streckte nach dem Matchball die Arme in die Höhe. Nicht ohne Grund, denn beim Finalisten um die Deutsche Meisterschaft bahnt sich kurz vor dem ersten Finalspiel gegen Suhl eine doppelte Transfer-Sensation an: Die Ex-Kapitänin soll nach nur einem Jahr in Italien zurück an die Elbe kommen.

Am Samstag bejubelte Sarah Straube (23, l.) als Zuschauerin den Finaleinzug des DSC, unter anderem mit Libera Patricia Nestler (24, r.). © Lutz Hentschel

Wie immer äußert sich der Verein während des Spielbetriebs nicht zu Gerüchten, doch nach TAG24-Informationen wird die gebürtige Suhlerin in der kommenden Saison wohl tatsächlich wieder für ihren alten Verein auflaufen. Damit war bei ihr am Samstag die Freude über die erneute Qualifikation zur Champions League natürlich riesig. Auf der Ehrenrunde herzte sie Libera Patricia Nestler (24).

Im vergangenen April hatte sich Straube nach zehn Jahren tränenreich aus Dresden verabschiedet, wurde zur Senkrechtstarterin in der deutschen Nationalmannschaft, spielte dort in der Nations League und bei der WM die erste Geige.

Danach ging es an die italienische Adria-Küste zu Consolini Volley. Als der Klassenerhalt mit dem Team fest stand, verließ die 23-Jährige schon Anfang März Italien und tauchte einige Tage später zum Heimspiel gegen Münster erstmals wieder in der DSC-Halle auf, die Gerüchteküche begann zu brodeln. Nun wird sie die Partien gegen ihren Heimatklub Suhl sicher mit Spannung verfolgen.

Doch nicht nur sie, sondern wohl auch Nationalspielerin Lena Kindermann (27). Die Diagonalangreiferin aus Greifswald schmetterte von 2022 bis 2024 für den VfB und soll womöglich ebenfalls in der kommenden Spielzeit das DSC-Trikot tragen.