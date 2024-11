Spannung vor der Auslosung heute Abend: DSC wünscht sich ein weiteres Heimspiel im Pokal

Einen wichtigen Schritt hatte sein Team mit dem Erfolg im Viertelfinale gegen Suhl da bereits geschafft und überzeugte in vielerlei Hinsicht. Kampfwille, Nervenstärke, spielerische Qualität, Tiefe im Kader: Gründe für den auf dem Papier am Ende deutlichen Sieg gab es viele. "Es war ein Schritt, aber da waren wir schon das eine oder andere Mal. Nein, ich bin in Gedanken noch nicht bei Mannheim", schränkte der Coach ein.

Die Mission für die Dresdnerinnen ist klar, sie lautet Mannheim. Dort wird am 2. März 2025 erneut das Endspiel ausgetragen. "Idealerweise hast Du das Pokalfinale, da hast Du etwas, worauf Du Dich Anfang März schon freuen kannst, das trägt Dich durch den Januar und Februar, aber wir sind halt nicht im Wünscheland. Man muss gucken, dass man die Möglichkeiten, die sich einem bieten, nutzen", blickte Waibl schon am Samstag voraus.

Waibl und Kapitänin Sarah Straube (22) wünschen sich ein Heimspiel. Gegen alle drei Gegner hat der DSC in dieser Saison bereits in der Margon Arena gespielt, gegen alle gewonnen. Das gäbe ein gutes Gefühl, auswärts wird es gegen alle drei schwer.

Alexander Waibl (56, M.) schaut mit seinen Co-Trainern heute genau auf die Auslosung. © Lutz Hentschel

Was Waibl in seiner 16. Saison als Trainer beim DSC aber am meisten freut, ist der Support der Fans.

"Die Stimmung in der Halle dieses Jahr ist außergewöhnlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es schon mal so durchgängig positiv war. Auch, wenn es schlecht läuft, die Leute feuern an, unterstützen, sind da für die Mannschaft, das gefällt mir extrem gut, weil es eine Wertschätzung für das ist, was wir machen", schwärmte der Coach.

Und auch Straube befand, dass der Heimvorteil neben dem gewonnenen ersten Satz der entscheidende Faktor für den Viertelfinal-Sieg war. Gleichzeitig war sie froh, dass ihr Team dem Druck eines K.-o.-Spiels dieses Mal standhielt. Beim 9:16-Rückstand wurden bei ihr schon Erinnerungen an das bittere Ausscheiden im CEV-Cup gegen Nancy wach.

Wie man das in der kommenden Saison verhindern kann, weiß Waibl ganz genau: "Wenn man die vergangenen 15 Jahre betrachtet, lief der CEV-Cup für uns irgendwie fast jedes Mal scheiße, man müsste also zusehen, dass man wieder in die Champions League kommt", sagte er mit einem Augenzwinkern.

Dafür müsste der DSC nach 2021 das erste Mal wieder ins Finale um die Meisterschaft einziehen. Vorausgesetzt, Deutschland bekommt auch in der kommenden Saison zwei feste Plätze in der Königsklasse.