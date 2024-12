Top-Duell zum Jahresabschluss: DSC will es gegen Schwerin nochmal krachen lassen

Dresden - Zum Jahresabschluss wartet ein richtiger Kracher auf die Dresdner Volleyballerinnen. Zum Bundesliga-Topspiel am heutigen Samstag (17.45 Uhr) reist Schwerin in die sächsische Landeshauptstadt. DSC-Coach Alex Waibl (56) freut sich auf eine volle Halle und ein spannendes Duell.

DSC-Coach Alex Waibl (56) erwartet gegen Schwerin ein enges Spiel. © Lutz Hentschel

Die Gäste kommen mit gehörig Rückenwind nach Dresden: Während die DSC-Schmetterlinge bereits im wohl verdienten Vorweihnachtsurlaub weilten, mussten die Damen aus Mecklenburg-Vorpommern gegen Stuttgart ran - und boten ihren Heimfans eine Wahnsinns-Aufholjagd. Sie drehten einen 0:2-Rückstand und gingen noch als Sieger vom Feld.

Genau so eine Partie erwartet Waibl am Samstag: "Es sind gegen Schwerin immer ganz offene Spiele, die aber auch viel Spaß machen. Die können in die eine oder andere Richtung gehen, ganz eng. Da freue ich mich sehr."

Bestes Anschauungsmaterial dafür lieferte bereits das erste Aufeinandertreffen beider Teams vor zwei Monaten. In Schwerin lieferten sie sich einen fast zweistündigen Kampf, den die DSC-Mädels für sich entscheiden konnten.

Auf die Unterstützung ihrer Fans können sich die Dresdnerinnen in der heimischen Margon Arena verlassen. "Die Halle wird supervoll sein, eine geile Stimmung", erwartet der 56-Jährige frenetische Zuschauer zum fast schon traditionell ausverkauften Spiel zwischen den Feiertagen.