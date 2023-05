Transfer-Coup beim DSC: Drei Vizemeister kommen aus Potsdam!

Das Team hatte am Samstag zum zweiten Mal in Serie den deutschen Vizemeistertitel erkämpft, unterlag im Finale wie schon 2022 Allianz MTV Stuttgart.

"Viele Spielerinnen werden den SC Potsdam allerdings verlassen: Für eine entsprechende Ablösesumme geht Sarah van Aalen in die Türkei. Bundesliga-MVP Anett Németh zieht es nach Italien, Fleur Savelkoel nach Schwerin, Weltmeisterin Aleksandra Jegdic zum Dresdner SC", heißt es am Freitag beim SC Potsdam.

Die beiden bildeten zusammen mit Laura Emonts einen starken Annahmeriegel in Potsdam: Hester Jasper (22, l.) und Aleksandra Jegdic (28, r.). © imago/eibner

"Der vorherige Coach Guillermo Naranjo Hernández wechselt zu einem Top-Team in die Türkei, Athletiktrainer Ioannis Paraschidis (arbeitet zukünftig ebenfalls in der Türkei) und Assistenzcoach Vladimir Kapris (geht zum Dresdner SC) verlassen den SCP ebenso", schreibt der Klub zum neuen Co-Trainer des DSC.

Die Neubesetzung der Stelle war mit dem Weggang des ehemaligen Weltklasse-Liberos Markus Steuerwald (34) nötig geworden, der Dresden aus familiären Gründen nach nur einem Jahr wieder verlässt.

Mit Jegdic und Jasper holt der DSC ein Herzstück des Konkurrenten aus Potsdam. Während Jegdic seit 2018 Weltklasse-Leistungen auf der Libero-Position in der Bundesliga zeigte, überzeugte Jasper in dem einen Jahr, in dem sie für den Klub aufschlug, enorm.

Vor allem in der Finalserie wurde sie zu einer Leistungsträgerin. Die zwar etwas kleinere, dafür aber enorm sprunggewaltige, emotionale Angreiferin wird den DSC enorm verstärken.

Sie tritt nach sechs Jahren in die Fußstapfen ihrer Schwester Marrit Jasper (27), die in der Saison 2017/2018 für das Waibl-Team auflief und vergangene Saison in Frankreich aufschlug. Hester spielte zuvor in Stuttgart und Suhl.