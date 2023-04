Schwerer Schlag für den DSC! Stuttgart wirbt diese beiden Stamm-Spielerinnen ab

Dresden - Beim letzten Hauptrundenspiel gegen Allianz MTV Stuttgart am 1. April war DSC -Coach Alex Waibl (55) nach der MVP-Ehrung außer sich, rannte zu Gegner-Trainer Feruk Feray (29), gab ihm ein paar Worte mit auf den Weg. Mittlerweile ist klar, warum: Die Dresdnerinnen verlieren nach TAG24-Informationen ihre beiden Stamm-Mittelblockerinnen Monique Strubbe (21) und Kayla Haneline (28) an den ärgsten Konkurrenten aus dem Schwabenland.

Monique Strubbe (21, l.) und Kayla Haneline (28, r.) wechseln ausgerechnet zum ärgsten Konkurrenten nach Stuttgart. © Collage: IMAGO / Eibner Europa

Unsportlich: Feruk Feray, der aufgrund der Krebserkrankung von Chefcoach Tore Aleksandersen (55) seit einigen Wochen an der Seitenlinie steht, wählte beim 3:1-Sieg seines Teams Anfang April Haneline als wertvollste Spielerin aus, dabei war sie an diesem Tag in den DSC-Reihen nur fünftbeste Scorerin.

Feray zeigte erneut wenig Größe, als er dann am Mittwochabend nach dem 3:1-Sieg von Allianz MTV Stuttgart im Halbfinale auch den zweiten Neuzugang aus Dresden, Monique Strubbe die silberne MVP-Medaille zukommen ließ. Auch sie war an diesem Tag nur fünftbeste Scorerin ihrer Mannschaft.

Vor allem ihr Abgang tut auf emotionaler Ebene richtig weh! Denn die 21-Jährige ist die erste deutsche Nationalspielerin (die im eigenen Nachwuchs ausgebildet wurde) in der 26-jährigen Bundesliga-Geschichte des DSC, die nicht ins Ausland, sondern zum ärgsten Konkurrenten an den Neckar wechselt.

Die gebürtige Chemnitzerin kam mit 14 Jahren zur Talentschmiede von der Elbe, dem VC Olympia Dresden, gab kurz vor der Corona-Pandemie am 12. Februar 2020 ihr Bundesliga-Debüt gegen die Roten Raben Vilsbiburg als Einwechslerin.

Aufgrund einer Verletzung der damaligen Mittelblockerin Ivana Mrdak (29) rückte sie wenige Tage später beim Pokalfinale in Mannheim in die Startformation und holte sich mit dem Waibl-Team am 16. Februar den Pott. Gegner: Allianz MTV Stuttgart!