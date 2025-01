"Volles Rohr"! DSC-Coach Waibl erwartet "heißes Match" gegen Potsdam

Alex Waibl (56) wird am heutigen Samstag wohl ein anderes Spiel gegen Potsdam zu sehen bekommen als vor eineinhalb Wochen. © Lutz Hentschel

"Solche Spiele wie beim letzten Mal, das macht nur bedingt Freude, wenn die Verhältnisse so deutlich sind." Für den 56-Jährigen ist eines klar: "Ich habe lieber volles Rohr und kämpfen. Dann spielt man auch selber besser."



Die Vorzeichen dafür stehen gut. Potsdam zog am Mittwoch verdient ins Halbfinale des CEV-Challenge-Cups ein, gewann in Rumänien souverän 3:0.

"Ich gehe davon aus, dass sie voll spielen werden", blickte Waibl auf die Partie am heutigen Samstag (18 Uhr) voraus. "Sie sind jetzt voll aufgepumpt, voller Adrenalin. Da erwarte ich volle Kapelle."

Deswegen wäre es umso wichtiger, wenn auch der Dresdner Coach wieder auf seinen gesamten Kader zugreifen könnte. "Marta Levinska war krank, das hat sich bis in diese Woche hineingezogen." Wie fit die Lettin ist, die bereits das Spiel in Potsdam verpasste, wird sich am heutigen Samstag zeigen.