Wirbel vor Rückspiel beim DSC! Stuttgarts Kapitänin greift Alexander Waibl heftig an

Stuttgart/Dresden - Schon seit Jahren sind die Duelle vom DSC mit Allianz MTV Stuttgart brisant, doch in dieser Saison zündet eine neue Rivalitätsstufe von Seiten der Schwäbinnen, die vor einigen Wochen einen ersten unrühmlichen Akt bereithielt. Im Mittelpunkt stand damals wie heute Stuttgarts Kapitänin Antonia Stautz (32).

Stuttgarts Außenangreiferin und Kapitänin Antonia Stautz (32) hat nach der Auftaktniederlage im Halbfinal gegen den DSC Coach Alexander Waibl (58) heftig angegriffen. © IMAGO / Pressefoto Baumann

Nach der überraschenden 2:3-Niederlage im ersten von drei möglichen Playoff-Halbfinal-Partien am Ostersonntag in Stuttgart ließ sich die Nationalspielerin zu einer Aussage hinreißen, die doch sehr verwundert.

Denn sie machte die Pleite gegen den DSC nach vergebener 2:1-Satzführung und einem verspielten 14:11-Vorsprung im entscheidenden Tiebreak nicht an den eigenen Versäumnissen fest, sondern an Gegner-Trainer Alexander Waibl (58) und den Schiedsrichtern.

In der Stuttgarter Zeitung gab die zu Protokoll: "[...] Leider meinte der Schiri am Ende, das Spiel entscheiden zu müssen. Waibl bekommt dann immer seinen Willen, wenn er die Schiris anschreit, weil sie Angst vor ihm haben", griff Antonia Stautz nicht nur Waibl, sondern auch gleich die Unparteiischen um den ersten Schiedsrichter Mirco Till (München) und den zweiten Schiedsrichter Joachim Mattner (Lohhof) an.

Streitpunkt waren die sogenannten "zweiten Bälle" von MTV-Zuspielerin Melani Shaffmaster (24), von denen einige geführt waren, aber vom Schiedsgericht nur einer geahndet wurde. Darüber beschwerte sich der DSC-Coach bei den Schiedsrichtern.

"Wir waren nicht zufrieden damit, wie der Schiedsrichter das Führen des Balles interpretiert hat, das war alles", sagte Waibl zu den Aussagen von Stautz, mit denen die Stuttgarter Zeitung ihn konfrontierte. Er fügte an: "Am Ende ist es immer wichtig, bei sich zu bleiben."