Ziel: Viertelfinale! DSC will Schwerin aus dem Europacup-Rennen werfen

Der Dresdner SC geht mit einem 3:0-Sieg im Hinspiel selbstbewusst ins Europapokal-Rückspiel gegen den SSC Palmberg Schwerin - und muss sich trotzdem steigern.

Von Steffen Grimm, Aliena Rein

Dresden - Die DSC-Schmetterlinge sind in dieser Woche gleich doppelt gefordert beim Ost-Rivalen SSC Palmberg Schwerin - im Europacup und in der Bundesliga. Doch das Punktspiel am Samstag interessiert aktuell niemanden. Der heutige Dienstag zählt. Und da geht es um den Einzug ins Viertelfinale des CEV-Cups!

DSC-Kapitänin Jennifer Janiska (29) beim 3:0-Hinspielsieg im Angriff gegen den Schweriner Doppelblock mit Jazmine White (29) und Elles Dambrink (20). © Lutz Hentschel "Unsere Ausgangslage ist optimal. Aber es ist noch nichts entschieden", sagte DSC-Kapitänin Jennifer Janiska (29) nach dem mit 3:0 (30:28, 25:23, 25:22) gewonnenen ersten Duell am vergangenen Mittwoch in der heimischen Margon Arena. Die Europacup-Arithmetik besagt: Zum Erreichen der nächsten Runde muss die Mannschaft von Chefcoach Alex Waibl (55) am Dienstagabend ab 18 Uhr zwei Sätze holen, mit einer 2:3-Niederlage wären die Dresdnerinnen also am Ziel. Es könnte aber auch schon ein Satz reichen. Und zwar dann, wenn der DSC nach einer 0:3- oder 1:3-Niederlage den Golden Set gewinnt. Doch diesen Nervenkitzel würde sich das Waibl-Team gern ersparen. DSC Volleyball Nach Schwerin kommt schon Aachen: Keine Pause für den DSC Zuspielerin Sarah Straube (21) formuliert klipp und klar: "Ich will in Schwerin gewinnen!"

DSC-Coach Alexander Waibl: Müssen besser sein als im Hinspiel!

Chefcoach Alex Waibl (55) fordert von Anfang an Konzentration von seinem Team. © Lutz Hentschel Chefcoach Waibl weiß, "dass wir dazu besser sein müssen als im Hinspiel. Wir müssen von Anfang an da sein". Beim 3:0-Sieg lag der DSC in allen drei Sätzen zum Teil schon deutlich hinten (18:22, 10:15, 16:19), konnte aber in der Crunchtime immer den Spieß umdrehen. Die Schwerinerinnen waren nach der Niederlage in der Margon Arena "richtig sauer, so viele Situationen liegen gelassen zu haben, sodass die Motivation für Dienstag riesig ist", betont SSC-Trainer Felix Koslowski (39), der am Dienstag obendrein auf die heimischen Zuschauer baut.

