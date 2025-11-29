Zu-Null-Sieg gegen Aachen! DSC klettert in der Tabelle

Dresden - Die DSC -Schmetterlinge machen es schon wieder! Wie vor einer Woche im Pokal schlugen die Dresdnerinnen die Ladies in Black Aachen 3:0 (25:21, 25:20, 32:30) - und zogen damit auch in der Tabelle an den Gästen vorbei.

Allen Grund zur Freude: Im Heimspiel gegen die Aachenerinnen setzten sich die DSC-Damen souverän mit 3:0 durch. © Lutz Hentschel

Ganz so gut wie beim Erfolg im Pokal lief der Start in das Spiel beim DSC allerdings nicht. Denn die Aachenerinnen hielten von Anfang an mit und machten zu Beginn wenig Fehler.

In der entscheidenden Phase des ersten Durchgangs blieb bei den Dresdnerinnen vor allem eine richtig cool: Jette Kuipers (23).

Die Außenangreiferin krachte den Ball in der Crunchtime dreimal aufs Parkett, der DSC holte sich den Satz.

Von Müdigkeit aufgrund der kurzen Regenerationspause nach dem 3:1-Sieg in der Champions League in Lodz am Mittwoch war beim DSC auch im zweiten Abschnitt noch keine Spur. Ganz im Gegenteil.

Ehe die Aachenerinnen wieder richtig auf dem Feld waren, stand Emma Grome (22) schon zum fünften Mal zum Aufschlag bereit.