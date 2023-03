Zurück auf die Siegerstraße! Der DSC will bei den Roten Raben punkten

Dresden - "Wir müssen jetzt die Punkte in Vilsbiburg und Münster holen", sagte Kapitänin Jennifer Janiska (28) nach der glatten 0:3-Heimpleite ihres DSC vor einer Woche gegen den Schweriner SC.

"Mit dieser Mannschaft müsste Vilsbiburg in der Tabelle eigentlich weiter vorn sein. Die Truppe ist abgezockt, physisch stark", weiß DSC-Chefcoach Alex Waibl (54).

Doch schon die erste der beiden Auswärtsaufgaben am heutigen Samstag wird für Janiska & Co. definitiv nicht einfach.

Der DSC will in den letzten Hauptrunden-Partien Platz vier absichern. Kehrt das Waibl-Team mit dem Kader vom Schwerin-Spiel in Vilsbiburg auf die Siegerstraße zurück? Sport1 überträgt das Duell live (Anpfiff: 17 Uhr).