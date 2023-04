Nach tragischem Tod von Supertalent (†18): Spielerinnen bei erstem Match in Tränen aufgelöst

Die Tochter nigerianischer Eltern wurde in Mailand geboren, am Dienstag fand sie dort auch ihre letzte Ruhe.

Fast exakt eine Woche, nachdem die größte Nachwuchshoffnung Italiens nach dem Champions-League-Halbfinale in Istanbul aus dem Fenster ihres Hotelzimmers gefallen und gestorben war, kehrte das Team in den Spielbetrieb zurück.

Am Dienstag wurde die Verstorbene in Mailand beigesetzt. © IMAGO / ZUMA Press

Die genaue Todesursache ist immer noch nicht bekannt. Nach der angeordneten Autopsie wurde ihr Leichnam noch vergangene Woche von der Türkei nach Italien überführt.

Klar ist bislang nur, dass ihr lebloser Körper gegen 4.30 Uhr am frühen Morgen des 13. April vor dem Volley Hotel in Istanbul gefunden wurde. Die Kommentare ihrer Weggefährtinnen auf Instagram lassen jedoch darauf schließen, dass Julia Ituma sich das Leben nahm. Einige erklärten in ihren Posts, dass sie sich schuldig fühlten, nichts von der offenbaren Verzweiflung ihrer Mitspielerin gespürt zu haben.

Schon am Wochenende gab es in der ersten italienischen Liga landesweit eine Schweigeminute. In jeder Halle wurde ein in schwarz-weiß gefärbtes Bild der 18-Jährigen mit den Worten "Ciao Julia" (mach's gut, Julia) gezeigt.

So auch am Mittwochabend in Chieri. Auch wenn das Sportliche an diesem Abend schnell in den Hintergrund trat, so holte Novara nach einem 0:2-Satzrückstand mit großem Kampfgeist noch auf und sicherte sich den 3:2-Sieg.