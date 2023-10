Schlimmes Drama in der Bundesliga: Beste Spielerin auf dem Feld verletzt sich schwer am Knie

Wiesbaden - Das darf doch einfach nicht wahr sein! Am Samstagabend hat sich in der Volleyball - Bundesliga ein ganz böses Drama abgespielt, bei dem sich Außenangreiferin Linda Bock (23) womöglich schwer am Knie verletzt hat.

Linda Bock (23) musste unter anderen von ihrem Freund Paul Sens (26) in die Katakomben getragen werden. © IMAGO / Norina Toenges

Die ehemalige Nationalspielerin, die im Sommer nach zwei Jahren beim Dresdner SC zum SSC Palmberg Schwerin gewechselt war, spielte mit ihrem neuen Team auswärts beim VC Wiesbaden.

Die Nordlichter führten mit 2:1 nach Sätzen, im vierten Abschnitt stand es gerade 16:21 aus Sicht der Gäste. Nationalmannschafts-Zuspielerin Pia Kästner (25) passte den Ball raus auf Bock, die lief an, und knickte dann bei ihrem Angriff bei der Landung ganz böse mit dem linken Knie weg.

Die in der Halle nach dem Block für Wiesbaden angestimmte Musik wurde ganz schnell ausgemacht, so hörte man die fürchterlichen Schmerzschreie der Angreiferin in der gesamten Halle und an den Geräten der Streamingdienste von Dyn Sports und Sport1Extra.

Während die Physiotherapeutin des Klubs, Marta Perez, sofort zu Bock eilte, waren vor Ort leider keine Sanitäter zur Stelle. So mussten Bocks Freund, Co-Trainer Paul Sens (26), Co-Trainer Martin Frydnes (35) und ihre Mitspielerinnen Jazmine White (29) sowie Nationalspielerin Laura Emonts (32) die Verletzte in die Katakomben tragen.