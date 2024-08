Schock für Bundestrainer Waibl: Vier wichtige Spielerinnen fallen für EM-Quali aus

Volleyball-Bundestrainer Alexander Waibl (56) muss auf drei Stammspielerinnen und mit Monique Strubbe auf eine weitere wichtige Akteurin verzichten. © Christoph Soeder/dpa

Außenangreiferin Lena Stigrot (29), Zuspielerin Pia Kästner (26) sowie die beiden Mittelblockerinnen Camilla Weitzel (24) und Monique Strubbe (23) stehen bei den Spielen am Samstag (17 Uhr) in Schönewerd gegen die Schweiz und am 29. August gegen Finnland in Schwerin nicht zur Verfügung.

Während Stigrot aus persönlichen Gründen fehlt, musste Kästner am Rücken operiert werden. Die Regisseurin plagte sich seit der deutschen Finalserie mit ihrem Ex-Verein SSC Palmberg Schwerin gegen Allianz MTV Stuttgart mit Problemen herum, spielte dann aber dennoch bei den ersten beiden Stationen der Nations League.

So wird die DSC-Zuspielerin Sarah Straube (22) wohl die Spielfäden ziehen, neben ihr steht Hannah Kohn (21, SSC Palmberg Schwerin) im Aufgebot.

Strubbe brach sich während dieses Wettbewerbs den Finger, Weitzel plagen Rückenprobleme. "Wir müssen diese zahllosen Ausfälle von Leistungsträgerinnen kompensieren, das ist eine schwierige Aufgabe", sagt der Coach.

Zudem fehlt immer noch die beste deutsche Spielerin, Hanna Orthmann (25), die nach ihrem Kreuzbandriss vom vergangenen Jahr zwar bei ihrem Verein Novara (Italien) wieder ins Training eingestiegen ist, die EM-Quali aber zu früh kommt.