Während der OP: Olympionikin (†34) verliert auf tragische Weise ihr Leben

Cubalite zufolge starb die 34-Jährige an den Folgen eines Herzinfarktes, den sie während einer Operation an ihren Brüsten erlitt, die außerhalb der kubanischen Hauptinsel durchgeführt wurde.

Die in Havana , der Hauptstadt des Inselstaates, geborene Sportlerin war Mitglied der Judo-Nationalmannschaft, gewann zwei nationale Titel und eine panamerikanische Silbermedaille in der Kategorie bis 63 Kilogramm.

Laut dem kubanischen Magazin Cubita Now starb González bereits am Sonntag vergangener Woche.

González, die international einige Erfolge feierte, hinterlässt ein zweijähriges Kind. (Archivbild) © TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Die weite Entfernung der Klinik von ihrem Wohnort stellt die Familie in dem armen Land vor erhebliche Probleme.

Die Rückführung zu González’ Familie kostet viel Geld, weshalb eine Freundin der Verstorbenen eine Spendenaktion eröffnete, bei der schon 1200 US-Dollar gesammelt wurden.

Mit Unterstützung kann die Familie weltweit rechnen, denn Maricet kämpfte sehr erfolgreich auf vielen internationalen Turnieren. Unter anderem in den Vereinigten Staaten, Brasilien, China, aber auch auf dem europäischen Festland in Belgien und Italien.

Ihr Karriere-Höhepunkt war aber sicher die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016. Dort gewann sie sogar ihren ersten Kampf, scheiterte dann aber im Achtelfinale an der Israelin Yarden Gerbi (34).

Maricet Espinosa González hinterlässt eine zweijährige Tochter.