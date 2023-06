Juste Debout und Le Twins zur EURO 24 im Millerntor zu Gast: "Das wird episch!"

Hamburg – Am gestrigen Montag fand in der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel eine etwas andere Pressekonferenz statt. Laute Hip-Hop-Beats und lässige Tanzeinlagen lockerten die Gesprächsrunde zwischen dem Tanzduo Le Twins, Bruce Ykanji (Leiter des internationalen Hip-Hop-Tanzwettbewerbs Juste Debout), der Intendantin des Kampnagels, Amelie Deuflhard, Oke Göttlich, Vereinspräsident des FC St. Pauli und Bernhard Gutowski, Geschäftsführer Fußball und Kultur EURO 2024. Die Runde präsentierte der Presse ihre Kooperation anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland.