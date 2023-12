20.12.2023 11:18 Wie romantisch! In diesem Park hielt Bastian Schweinsteiger um die Hand seiner Frau an

Bastian Schweinsteiger hielt in dem berühmten Park aus dem Film Notting Hill in London um die Hand seiner Frau Ana Ivanovic an.

Von Tina Hofmann

London (Großbritannien) - Sie gaben sich romantisch im italienischen Venedig das Jawort, gondelten anschließend nicht nur in zahlreiche Jahre voller Liebe und Glück, sondern auch in das Abenteuer Dreifach-Eltern. Bastian Schweinsteiger (39) und Ana Ivanovic (36) sind bis heute eines DER Sport-Traumpaare schlechthin. Seit 2014 sind Ana Ivanovic (36) und Bastian Schweinsteiger (39) ein Paar. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa 2014 wird der ehemalige Fußballer nie vergessen, denn in diesem Jahr krönte er sich mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien nicht nur zum Weltmeister, sondern eroberte auch noch das Herz seiner großen Liebe im Sturm. Nach dem ersten Treffen in New York sickerten dann peu à peu die Gerüchte durch, dass die beiden ein Paar sind. Schweini unterstütze Ana fortan während ihrer Tennis-Karriere sogar öfter aus ihrer Box heraus. Im Juni 2015 funkelte dann an Anas Hand plötzlich ein verdächtiger Ring. Die beiden schienen sich verlobt zu haben. Nun hat Schweinsteiger enthüllt, wie er um die Hand seiner Ehefrau anhielt. Vorsicht: Frauenherzen werden jetzt dahinschmelzen, Männer wohl nur mit den Augen rollen angesichts der Höhe, auf die der Ex-Fußballer damit die Messlatte für Anträge gelegt hat. Sport Verbotene Substanz im Auto: Wrestling-Schönheit festgenommen! "In London gibt es ja so kleine Parks, die nur für die Anwohner zugänglich sind. Und ich habe dann den Park aus dem 'Notting Hill'-Film gemietet", verrät der ehemalige Spieler des FC Bayern München im Podcast "Phrasenmäher". Romantischer geht es ja wohl kaum? Der Park spielt eine zentrale Rolle im Film mit Julia Roberts (56) und Hugh Grant (63), in dem sich die Schauspielerin Anna Scott Knall auf Fall in William Thacker, den Inhaber eines Buchladens, verliebt. 2016 heirateten die beiden ganz romantisch in Venedig. © Jörg Carstensen/dpa Im Park von "Notting Hill" hielt Bastian Schweinsteiger um die Hand von Ana Ivanovic an Anna Scott und William Thacker im Film "Notting Hill", gespielt von Julia Roberts und Hugh Grant. © IMAGO / Allstar Die beiden klettern nicht nur nachts heimlich über den Zaun des Parks und küssen sich dann dort, sondern am Ende des Films - mit Happy End - liegt sie hochschwanger mit dem Kopf auf seinem Schoß auf einer Bank ebenjenen Parks. Da fast jeder diese Szenen kennt, war natürlich auch Ana Ivanovic ganz aufgeregt, als Schweinsteiger und sie an dem Park vorbeikamen. "Ich wusste natürlich, dass Ana extrem neugierig ist, und als wir da vorbeigelaufen sind, war das Türchen einen Spalt offen, und ich habe ihr gesagt: 'Komm, wir schauen mal!' Und dann sind wir da rein und dann habe ich sie gefragt. Das kam für sie komplett überraschend", erinnert sich der jetzige TV-Experte. Natürlich schmolz Anas Herz dahin, sie sagte "Ja". Zeitlich gesehen muss der Antrag kurz vor Start des Grand Slam Turniers von Wimbledon, das in London ausgetragen wird, geschehen sein. Damals unterstütze der Fußballer seine Freundin vor Ort. Sport Sportler des Jahres: Biathlon-"Mami" gewinnt knapp, Dauser und Basketballer vorn! Mittlerweile komplettieren drei Söhne (5, 4 Jahre sowie sieben Monate) ihr absolutes Glück.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Allstar, Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa