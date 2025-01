Autounfall und Panikattacke: Schmerzhafter US-Trip für Olympia-Zweiten Jungk

Dortmund - Axel Jungk (33) war am Dienstag froh, als er endlich in seiner Wahlheimat Dortmund ankam. Nicht nur, dass der Olympia-Zweite unter Einnahme von Schmerzmitteln von Lake Placid nach Frankfurt am Main fliegen musste und 20 Stunden auf den Beinen war. Auf den letzten Kilometern mit dem Auto hatte er auch noch einen Unfall.