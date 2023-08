Nach schwerem Sturz: Droht Biathlon-Star das Karriere-Aus?

Krakau (Polen) - Sie ist eine der besten Biathlethinnen der Welt, doch nun droht das Karriere-Aus: Kamila Zuk (25) stürzte bei einem Training auf Roll-Ski in Italien sehr unglücklich. Die Verletzung erwies sich als schwerwiegender als zunächst angenommen.

Kamila Zuk (25) starte für Polen bei den Olympischen Winterspielen in Peking (China) 2022.. © Tobias SCHWARZ / AFP

Der polnische Biathlonverband, mit dem die 25-Jährige laut Eurosport in Italien ein Trainingslager absolvierte, gab keine näheren Details zur Verletzung ihres Stars bekannt.

Das hat viele Fans und Sportenthusiasten in Sorge versetzt - Spekulationen inklusive.

Am Donnerstag meldete sich die Wintersportlerin via Instagram aber persönlich aus einer Spezialklinik in Krakau!

"Hallo an alle", schrieb die Polin, "ich lebe und es geht mir gut." Sie schien bemüht, die Sorgen ihrer Fans zu beruhigen. Wie der Unfall genau passierte, schrieb die Sportlerin nicht, kam aber direkt auf ihre Verletzung zu sprechen.

"Leider war mein Unfall beim Training so unglücklich, dass ich operiert werden musste, was mich, wie ihr wahrscheinlich wisst, 'vorübergehend' vom Training ausgeschlossen hat, aber ich werde stärker zurückkommen..."