"Kann es noch nicht begreifen": Ex-Freundin von verstorbenem Biathleten meldet sich zu Wort
Lillehammer (Norwegen) - Auch für sie ist es eine unfassbar schwere Zeit: Nach dem Tod von Biathlon-Star Sivert Guttorm Bakken (†27) hat sich nun seine Ex-Partnerin und Teamkollegin Juni Arnekleiv (26) zu Wort gemeldet. Die Norwegerin wird am Sonntag beim Biathlon auf Schalke an den Start gehen - auch für den verstorbenen Bakken.
In der Gelsenkirchener Veltins-Arena wird Arnekleiv, die bis 2024 mit Bakken liiert war, gemeinsam mit Mats Øverby (25) um den Sieg kämpfen.
Der norwegische Verband hatte sowohl ihr als auch Øverby freigestellt, den Show-Wettkampf zwischen den Jahren abzusagen. Doch Arnekleiv ist der Meinung, dass Bakken selbst hinter ihrer Teilnahme stehen würde.
"Wir möchten an den Start gehen, um ihn als engagierten und großartigen Menschen zu ehren und seiner zu gedenken. Das hätte auch Sivert gewollt", teilte die 26-Jährige bei NRK mit: "Wir haben darüber nachgedacht, Schalke auszulassen, aber wir waren uns einig, dass Sivert jemand war, der niemals aufgab und immer sein Bestes gab, um gute Rennen zu fahren."
Auch wenn sie seit vergangenem Jahr nicht mehr mit dem 27-Jährigen zusammen war, durchlebte Arnekleiv seit dessen plötzlichem Tod im Trainingslager eine extrem schwierige Zeit.
Biathlon: Juni Arnekleiv trauert um Ex-Partner Sivert Bakken
"Es war ein ganz anderes und trauriges Weihnachtsfest, nachdem wir die Nachricht erhalten hatten, dass Sivert tot in seinem Zimmer in Lavazè aufgefunden worden war", machte die sechsfache Staffel-Weltcupsiegerin klar: "Es ist eine schockierende Nachricht, die ich immer noch nicht begreifen kann."
Die Norwegerin will sich aber auch nicht selbst unter Druck setzen, den Schicksalsschlag umgehend hinter sich zu lassen.
"Ich muss einfach jeden Tag nehmen, wie er kommt. Es ist unmöglich, sich darauf vorzubereiten, wie die Gefühle und der Körper in Zukunft reagieren werden. Sei es beim Training, bei Wettkämpfen oder wenn man nach Lillehammer zurückkehrt und wieder in den Alltag einsteigt", erklärte Arnekleiv.
Und so geht sie wie geplant beim Biathlon auf Schalke an den Start. Dort wird es eine Schweigeminute für den viel zu früh verstorbenen Bakken geben.
Titelfoto: Bildmontage: Olivier Chassignole/AFP/dpa, Sven Hoppe/dpa