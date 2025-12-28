Deutsche Biathlon-Stars beenden Schalke-Fluch nach emotionalem Tribut an Bakken

Gelsenkirchen - Die deutschen Biathlon-Asse Janina Hettich-Walz und Justus Strelow haben sich dank einer brillanten Leistung am Schießstand den Sieg bei der World Team Challenge in Gelsenkirchen gesichert - als erstes deutsches Duo seit Vanessa Hinz und Simon Schempp 2016. Zuvor wurde es in der Schalker Veltins Arena emotional - das Stadion gedachte des verstorbenen Norwegers Sivert Guttorm Bakken (†27).

Mit Janina Hettich-Walz (l.) und Justus Strelow gewann zum ersten Mal seit 2016 ein deutsches Team die World Team Challenge auf Schalke. © Bernd Thissen/dpa

Bevor das Stadion eine Schweigeminute einlegte, zollte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling (48) Bakken einen rührenden Tribut.

"Beeindruckender als seine vielen sportlichen Erfolge war Siverts Umgang mit Menschen. Sivert hatte immer und zu jeder Zeit ein freundliches Wort für die Menschen um ihn herum und hatte immer und zu jeder Zeit Interesse an ihnen. Das sind Charakterzüge, die sind generell selten und speziell im Spitzensport", sagte der 48-Jährige.

Er fuhr fort: "Sivert wird schmerzlich vermisst werden, in Norwegen, wie auch in der gesamten Biathlon-Familie weltweit. Rest in Peace, Sivert."

Danach zeigten Hettich-Walz und Strelow, was in ihnen steckt. Schon den Massenstart konnte das DSV-Duo für sich entscheiden, in der Verfolgung bauten sie ihren Vorsprung dann weiter aus.

Nur ein einziges Mal zielten sie in acht Schießeinlagen daneben und sicherten sich so mit 21,4 Sekunden Vorsprung den Sieg vor dem französischen Team, bestehend aus der Gesamtweltcup-Führenden Lou Jeanmonnot und Fabien Claude, das zweite deutsche Duo Marlene Fichtner/Danilo Riethmüller landete auf Rang acht.