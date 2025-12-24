Er lag in seinem Hotelzimmer: Biathlet Bakken trug bei Tod spezielle Maske

Lavazè (Italien) - Nach dem Tod des Biathleten Sivert Guttorm Bakken ist ein erstes Detail ans Licht gekommen.

Sivert Guttorm Bakken wurde nur 27 Jahre alt. © Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa

Wie der norwegische Verband in einer Mitteilung bekannt gab, habe der 27-Jährige eine Maske zum Höhentraining getragen, als er tot im Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden wurde.

Dem Verband seien "die Umstände des Erwerbs und der Verwendung dieser Maske derzeit nicht bekannt". Man werde jetzt versuchen, weitere Informationen zu diesem Sachverhalt zu erhalten.

Die Autopsie werde über die Weihnachtsfeiertage in Italien durchgeführt, teilte der Verband ebenfalls mit. Ein Kontakt zwischen der italienischen Polizei und den Angehörigen sei hergestellt worden.

Angaben zu möglichen Kausalzusammenhängen werde es aktuell keine geben. "Polizei und Gerichtsmedizin werden den Hergang des Geschehens und die Todesursache klären.

Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir die Presse informieren", ließ der Verband verlauten.