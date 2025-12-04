Ein Deutscher profitiert: Diese Fairplay-Geste im Biathlon sorgt für Begeisterung
Östersund - Diese Geste begeistert! Beim Biathlon-Einzel der Herren in Östersund bewies der Slowene Lovro Planko (24) seinen Sportsgeist, von dem DSV-Star Philipp Nawrath (32) profitierte.
Beim vierten Schießen standen die beiden nebeneinander auf der Matte und wurden zeitgleich fertig. Doch beim Herauslaufen aus dem Schießstand kamen sie sich in die Quere: Planko trat dem Deutschen auf den Stock, der diesen prompt fallen ließ.
Nawrath war daraufhin sichtlich angefressen und schüttelte den Kopf, schließlich steht im Bereich des Schießstandes kein Betreuer mit Ersatzstöcken zur Verfügung.
Planko sah die Not seines Kontrahenten und griff zur absoluten Fairplay-Geste: Er überreichte Nawrath seinen eigenen Stock!
"Das ist Fairplay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wow", schwärmte ZDF-Kommentator Volker Grube begeistert: "Da hat er die Schuld auf sich genommen, der Kollege, und hat ihm einfach mal den Stock rübergereicht."
Nawrath nahm dankend an und gab mit dem neuen Stock Gas, während jetzt Planko auf einen Betreuer am Streckenrand warten musste. Am Ende reichte es für den Deutschen trotz zweier Fehlschüsse für den 13. Platz, aus DSV-Sicht landete nur Philipp Horn (31) mit Platz acht vor dem 32-Jährigen.
Biathlon: Philipp Nawrath zeigt sich begeistert von Lovro Plankos Sportsgeist
Im Ziel wartete Nawrath schließlich auf den Slowenen, um sich zu bedanken und die Leihgabe zurückzugeben.
"Richtig gute Geste, dass er danach dann selber seinen Stock hergibt, auch den richtigen, gleich den rechten, sonst wäre ich bis zum Felix [Bitterling, DSV-Sportdirektor, Anm. d. Red] am ersten Anstieg ohne Stock gewesen", zeigte er sich im Anschluss im ZDF-Interview angetan von der Aktion seines Kontrahenten. Der Stock habe genau gepasst, deshalb lief Nawrath das Rennen mit Plankos Stock zu Ende.
"Natürlich habe ich ihn die zwei Runden davor auch mitgenommen, da ist er mir hinterhergelaufen, vielleicht wollte er es so zurückgeben", schmunzelte der Deutsche.
Für Planko selbst war sofort klar, dass es nur eine richtige Handlungsmöglichkeit gab.
"Wir haben zeitgleich geschossen, ich bin auf seinen Stock getreten und er hat ihn verloren. Mein erster Gedanke war, ihm meinen zu geben. Ich hab ihn angeguckt und wir sind ungefähr gleich groß, also hat es gepasst", erklärte der 24-Jährige im ZDF: "Es war definitiv meine Schuld und wir waren vorher lange zusammen gelaufen, deshalb wusste ich, dass er gut im Rennen liegt. Es war die einzig richtige Entscheidung."
