Ein Deutscher profitiert: Diese Fairplay-Geste im Biathlon sorgt für Begeisterung

Östersund - Diese Geste begeistert! Beim Biathlon-Einzel der Herren in Östersund bewies der Slowene Lovro Planko (24) seinen Sportsgeist, von dem DSV-Star Philipp Nawrath (32) profitierte.

Philipp Nawrath (32) holte im Einzel von Östersund Rang 13. Ob es auch ohne die sportliche Geste von Planko dafür gereicht hätte? © Björn Larsson Rosvall/TT News Agency/AP/dpa

Beim vierten Schießen standen die beiden nebeneinander auf der Matte und wurden zeitgleich fertig. Doch beim Herauslaufen aus dem Schießstand kamen sie sich in die Quere: Planko trat dem Deutschen auf den Stock, der diesen prompt fallen ließ.

Nawrath war daraufhin sichtlich angefressen und schüttelte den Kopf, schließlich steht im Bereich des Schießstandes kein Betreuer mit Ersatzstöcken zur Verfügung.

Planko sah die Not seines Kontrahenten und griff zur absoluten Fairplay-Geste: Er überreichte Nawrath seinen eigenen Stock!

"Das ist Fairplay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wow", schwärmte ZDF-Kommentator Volker Grube begeistert: "Da hat er die Schuld auf sich genommen, der Kollege, und hat ihm einfach mal den Stock rübergereicht."

Nawrath nahm dankend an und gab mit dem neuen Stock Gas, während jetzt Planko auf einen Betreuer am Streckenrand warten musste. Am Ende reichte es für den Deutschen trotz zweier Fehlschüsse für den 13. Platz, aus DSV-Sicht landete nur Philipp Horn (31) mit Platz acht vor dem 32-Jährigen.