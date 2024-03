Saison gelaufen! Deutscher Biathlon-Star muss unters Messer

Für Franziska Preuß (30) ist die Biathlon-Saison gelaufen. Sie wird auch beim Weltcup-Finale im kanadischen Canmore fehlen. © Hendrik Schmidt/dpa

Das gab der Deutsche Skiverband am Dienstag in einem offiziellen Statement bekannt. Demnach hat sich der Infekt in den Nasennebenhöhlen, der ihr schon die WM im tschechischen Nové Město vermiest hatte, lange Zeit nicht gebessert.

Gemeinsam mit den Ärzten habe sie daher nun entschieden, sich einem chirurgischen Eingriff zu unterziehen, um künftig weniger anfällig für ähnliche Probleme zu sein. Eine Rückkehr auf die Piste zum Weltcup-Finale in Kanada ist damit jedoch vom Tisch.

"Natürlich wäre ich gerne zu den Weltcups in Nordamerika gereist und hätte mich gefreut, dort nochmal an den Start zu gehen. Für mich steht aber aktuell an erster Stelle, alles für die Gesundheit zu tun, um so wenig Zeit wie möglich zu verlieren", wird Preuß in der Mitteilung zitiert.

Eigentlich lief es diesen Winter für die Zollbeamtin ziemlich rund, der krankheitsbedingte Ausfall könnte ihr sogar eine Titelchance geraubt haben. Nach mehreren Podestplätzen führte die 30-Jährige zwischenzeitlich den Gesamtweltcup an.

"Einerseits war es toll zu sehen, dass ich, wenn ich gesund bin und kontinuierlich trainieren kann, ganz vorne in der Weltspitze mitlaufen kann", erklärte die Wasserburgerin.

"Andererseits macht es das natürlich umso bitterer, wenn ich sehe, dass ich im Gesamt-Weltcup eine Rolle spielen könnte."