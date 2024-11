Biathlon-Hammer! Neues Mega-Event in Deutschland geplant?

Anif (Österreich) - Das wäre ein Ding! Traditionell startet der Biathlon-Weltcup stets Ende November in die neue Saison. Doch schon ab nächstem Jahr könnte ein Plan der Internationalen Biathlon-Union (IBU) alles durcheinander wirbeln!

Jedes Jahr rollert die Biathlon-Elite durch eine deutsche Innenstadt, wie dieses Jahr in Dresden. Kommt jetzt ein weiteres Show-Event hinzu? © Lutz Hentschel

Wie das norwegische NRK berichtet, zieht der Weltverband in Erwägung, die Saison 2025/26 bereits am 19. Oktober zu beginnen - und das mit einem Show-Event auf Skirollern in München!

Gegenüber dem NRK wollte sich die IBU nicht näher zu der Idee äußern, über die derzeit noch verhandelt werden soll, doch wie chiemgau24.de verkündete, dementierte der Verband die Pläne auch nicht.

"Die IBU arbeitet ständig an Ideen und Konzepten, die den Sport verbessern und ein möglichst breites Publikum erreichen", hieß es demnach in einem Statement der IBU.

"Die Evaluierung des Formats der Saisoneröffnung ist dabei ein wichtiger Teil und es wurden neue Ideen diskutiert, darunter die Präsentation von Weltklasse-Biathlon in einem städtischen Umfeld, um ein neues Publikum anzulocken."

Klingt also so, als wäre es durchaus im Bereich des Möglichen, dass im kommenden Jahr die Biathlon-Stars durch München flitzen! Als Austragungsort schlug chiemgau24.de etwa den Olympiapark vor.

Deutschland hat bereits Erfahrung damit, derartige Events auszurichten: Seit 2005 gibt es den City-Biathlon, bei dem jeweils zehn Männer und zehn Frauen auf Skirollern mitten in der Stadt wie etwa in diesem Jahr in Dresden gegeneinander antreten. Ob das neue Event Einfluss auf den City-Biathlon hätte, ist noch unklar.